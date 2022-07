Continua il momento d’oro del box-office americano: grazie all’uscita di Thor: Love and Thunder e all’ottima tenuta degli altri film in classifica, nel corso del weekend sono stati incassati ben 235.6 milioni di dollari, in forte incremento rispetto a una settimana fa (190 milioni), e in crescita del 28% rispetto allo stesso weekend nel 2019, cioè prima della pandemia (184 milioni).

Abbiamo seguito l’andamento di Thor: Love and Thunder lungo tutto il weekend. In un primo momento, analizzando il punteggio CinemaScore ottenuto, avevamo previsto che avrebbe debuttato con 72 milioni di dollari venerdì e 149 milioni nei tre giorni. In realtà le proiezioni attuali parlano di 143 milioni di dollari (ma è possibile che i definitivi siano leggermente più alti), un risultato di poco inferiore alle aspettative ma comunque ottimo. Si tratta infatti del dodicesimo miglior esordio tra i 29 film dell’UCM e il quarto miglior weekend d’esordio dall’inizio della pandemia. Thor: Ragnarok, nel 2017, aveva incassato 122 milioni di dollari.

Molto bene l’andamento internazionale: il cinecomic ha infatti raccolto 159 milioni di dollari, per un lancio globale di 302 milioni di dollari. È il terzo miglior esordio hollywoodiano dall’inizio della pandemia.

Seconda posizione per Minions 2: come Gru diventa cattivissimo, che incassa altri 45.5 milioni di dollari, con un calo del 57% rispetto a una settimana fa, quando era in corso il weekend lungo del Quattro Luglio. Complessivamente la pellicola firmata Illumination ha superato i 200 milioni di dollari, salendo a 210 milioni di dollari. In tutto il mondo, invece, ha sfiorato i 400 milioni di dollari complessivi (aprendo con ben 7 milioni di dollari in Francia).

Prosegue la corsa di Top Gun: Maverick, che nel suo settimo weekend incassa 15.5 milioni di dollari, perdendo il 40%. È il maggiore incasso dell’anno negli USA e nel mondo, rispettivamente con 597 milioni di dollari e 1.18 miliardi di dollari.

Cala al quarto posto Elvis, che incassa altri 11 milioni di dollari e sale a 91.1 milioni di dollari. In tutto il mondo, invece, ha raggiunto i 155 milioni di dollari.

Chiude la top-five Jurassic World: il Dominio, con 8.4 milioni di dollari e un totale di 350 milioni di dollari. In tutto il mondo è salito a 874 milioni di dollari, di cui 143 in Cina.

INCASSI USA 8-10/7/2022

THOR: LOVE AND THUNDER – $143,000,000 / $143,000,000 MINIONS 2: COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – $45,550,420 / $210,079,000 TOP GUN: MAVERICK – $15,499,887 / $597,406,000 ELVIS – $11,000,298 / $91,123,000 JURASSIC WORLD: IL DOMINIO – $8,410,170 / $350,326,000 BLACK PHONE – $7,659,590 / $62,312,000 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – $2,900,000 / $112,322,200 MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON – $340,000 / $963,416 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – $262,000 / $411,062,441 MR. MALCOLM’S LIST – $245,416 / $1,638,979

Fonte: BOM