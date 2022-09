Incassi USA: Top Gun: Maverick batte anche Black Panther nella classifica di tutti i tempi

Dobbiamo ripetere per l’ennesima volta che “a quattro mesi di distanza dall’arrivo nei cinema di tutto il mondo, Tom Cruise e il suo Top Gun: Maverick continuano a stupire”. In un panorama invero alquanto desolante anche per il botteghino americano per via della pressoché totale mancanza di uscite di peso in grado di portare il pubblico in sala, la pellicola Paramount diretta da Joseph Kosinski scala un altro gradino della classifica degli incassi di tutti i tempi negli USA.

Dopo aver superato Avengers: Infinity War qualche settimana fa, ottenendo quindi la sesta posizione, Top Gun: Maverick, con 701.230.000 dollari incassati negli Stati Uniti ha ufficialmente scalzato un altro film dei Marvel Studios, Black Panther, dalla quinta posizione. Il cinecomic con il compianto Chawick Boseman ha raccolto, nel 2018 negli Stati Uniti, 700.426.566 dollari.

Nelle prime quattro posizioni troviamo Star Wars: Il Risveglio della Forza (936 milioni di dollari), Avengers: Endgame (859 milioni di dollari), Spider-Man: No Way Home (804 milioni di dollari), Avatar (760 milioni di dollari). Precisiamo che la classifica non tiene conto dell’inflazione.

A seguire trovate tutte le prime dieci posizioni della chart grazie a Box Office Mojo:

