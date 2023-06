Chi temeva che potesse esserci un accumulo di blockbuster nei cinema americani tale da “intasare” il box-office dovrà ricredersi: gli incassi sono calati nel weekend appena trascorso, ma le nuove uscite e i film in tenitura non possono dirsi insoddisfatti. Complessivamente sono stati raccolti 163 milioni di dollari, in linea con lo stesso weekend nel 2019.

A dominare la classifica Transformers: il risveglio, con 60.5 milioni di dollari: per una volta, un dato totalmente allineato alle ultime previsioni degli analisti. Si tratta del terzo peggior esordio per un film della saga di Transformers, ma è un deciso miglioramento dopo la conclusione della pentalogia di Michael Bay e il soft-reboot di Bumblebee, il cui successo (sulla lunga distanza) ha contribuito a ravvivare l’interesse per questo nuovo film. Vedremo ovviamente come si comporterà nelle prossime settimane, ma il punteggio CinemaScore A- dovrebbe garantire una buona tenuta. A livello globale, il film ha raccolto 170.5 milioni di dollari nel suo primo weekend, di cui ben 40 provengono dalla Cina, dove il franchise ha storicamente molto successo (Bumblebee debuttò con quasi 58 milioni).

Al secondo posto, negli USA, troviamo Spider-Man: Across the Spider-Verse, che è perfino balzato in testa alla classifica sabato e che se non fosse per le anteprime da 8.8 milioni di dollari di mercoledì e giovedì avrebbe battuto Transformers: il risveglio con i suoi 55.4 milioni di dollari tra venerdì e domenica. C’è di più: i due film hanno sostanzialmente avuto lo stesso numero di spettatori (4.3 milioni), ma Transformers ha incassato di più perché presente in un maggior numero di sale PLF e Imax, che hanno un prezzo maggiore. Complessivamente Across the Spider-Verse ha raggiunto i 225.5 milioni di dollari, battendo già i 190.2 milioni raccolti dal primo film a fine corsa. In tutto il mondo ha raccolto 389 milioni di dollari (battendo i 375 milioni complessivi del primo film).

Terza posizione negli USA per La Sirenetta, che raccoglie altri 22.8 milioni di dollari e sale a 229 milioni di dollari: negli USA il film Disney sta tenendo bene mantenendosi in linea con l’andamento che ebbe Aladdin nel 2019. Diverso il discorso per gli incassi internazionali, decisamente meno convincenti (anche se con una buona tenuta): a livello globale il film ha raggiunto finora i 414 milioni di dollari. Buono l’esordio in Giappone, dove il film ha ottenuto il miglior debutto per un film Disney dall’inizio della pandemia (con 5.2 milioni ha battuto anche i 4.7 milioni di Avatar: la via dell’acqua).

Al quarto posto troviamo Guardiani della Galassia Vol. 3, con 7 milioni di dollari e un totale di 335 milioni di dollari, che salgono a 805 milioni in tutto il mondo.

Tiene bene The Boogeyman, che come controprogrammazione incassa quasi 7 milioni di dollari e perde solo il 44%, salendo a 24.7 milioni di dollari (quasi 40 in tutto il mondo).

Al sesto posto Fast X raccoglie altri 5.1 milioni di dollari, salendo a 138 milioni di dollari, un dato sicuramente deludente che viene compensato dagli incassi internazionali: il film ha infatti superato i 650 milioni di dollari in tutto il mondo.

Infine, segnaliamo al decimo posto Past Lives: il film A24 presentato al Sundance è passato da 4 a 26 cinema, incrementando gli incassi del 124% e raccogliendo 520 mila dollari, per un totale di 867 mila dollari.

INCASSI USA 9-11 GIUGNO 2023

Transformers: Rise of the Beasts – $60,500,000 / Totale: $60,500,000 Spider-Man: Across the Spider-Verse – 55,425,000 / Totale: $225,445,978 The Little Mermaid – $22,790,000 / Totale: $228,810,339 Guardians of the Galaxy Vol. 3 – $7,028,000 / Totale: $335,400,769 The Boogeyman – $6,917,000 / Totale: $24,737,895 Fast X – $5,170,000 / Totale: $138,097,395 The Super Mario Bros. Movie – $2,120,000 / Totale: $570,162,990 About My Father – $845,000 / Totale: $10,761,809 The Machine – $575,000 / Totale: $10,095,764 Past Lives – $520,772 / Totale: $867,096

Fonte: BOM

