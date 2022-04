Saràa vincere il weekend negli Stati Uniti: il film d’animazione ha infatti debuttato al primo posto venerdì, raccogliendo 8 milioni di dollari in circa quattromila cinema. Si tratta di un risultato al di sopra delle aspettative (anche se comunque inferiore a successi passati della DreamWorks come). Costato una settantina di milioni di dollari, Troppo cattivi potrebbe chiudere il weekend intorno ai 25 milioni di dollari. Nel resto nel mondo ha già raggiunto i 52 milioni di dollari.

Seconda posizione per The Northman, che venerdì ha raccolto 5 milioni di dollari: si prevede però che il film di Robert Eggers freni più di altri titoli nel corso del weekend, salendo a poco più di 12 milioni di dollari in tre giorni.

Al terzo posto venerdì troviamo Sonic 2 – Il film, con circa 4 milioni di dollari e una stima di circa 15 milioni di dollari nel weekend. Testa a testa con Animali fantastici: i segreti di Silente, che crolla a 4 milioni di dollari (parliamo di un calo dell’80% rispetto a una settimana fa) e nel weekend dovrebbe incassare solo 14 milioni di dollari.

Chiude la top-five Unbearable Weight of Massive Talent: il film con Nicolas Cage raccoglie venerdì ha raccolto 2.9 milioni di dollari e nel weekend totalizzerà circa 8 milioni di dollari.

Da notare che si prevede che ul film indipendente di A24 Everything Everywhere All at Once raccolga altri 5 milioni di dollari nel weekend, perdendo pochissimo rispetto a una settimana fa e salendo a quasi 27 milioni di dollari complessivi.

