Crescono sensibilmente gli incassi al box-office americano: il weekend dei Presidenti (attualmente in corso: oggi è la festività in questione) ha riportato al cinema molti spettatori, anche e soprattutto grazie all’uscita di, a dimostrazione ancora una volta che è il prodotto a far funzionare questa industria. Complessivamente in tre giorni sono stati raccolti 94 milioni di dollari, che dovrebbero salire a 108 milioni con gli incassi di oggi.

Con 44.1 milioni di dollari in tre giorni, Uncharted supera le più rosee aspettative: le previsioni iniziali parlavano infatti di un weekend da 30/35 milioni di dollari. Con una media sopra i diecimila dollari, il film registra il miglior esordio in assoluto del 2022. In quattro giorni dovrebbe salire a 51 milioni di dollari: un risultato insperato, che dovrebbe rassicurare la Sony sul via libera a un possibile (probabile?) sequel. Nonostante le recensioni prevalentemente negative, Uncharted è stato accolto positivamente dal pubblico, e la tenuta lungo il weekend dovrebbe riflettere un buon passaparola. Fuori dagli USA il film è uscito in 62 territori incassando 55.4 milioni di dollari, debuttando al primo posto in 42 paesi. In tutto il mondo Uncharted ha raccolto finora 139 milioni di dollari.

Tornando agli USA, al secondo posto troviamo Dog: anche il film con Channing Tatum incassa più delle previsioni, con 15.1 milioni di dollari in tre giorni e una previsione di 18 milioni nei quattro giorni. Torna al terzo posto Spider-Man: No Way Home, che incassa altri 7.2 milioni di dollari (un risultato quasi invariato rispetto al weekend del Super Bowl), oggi salirà a 771 milioni di dollari complessivi. Non è da escludere che la pellicola superi gli 800 milioni di dollari.

Scende al quarto posto Assassinio sul Nilo, con 6.3 milioni di dollari in tre giorni e 7.2 milioni in quattro giorni sale il film di Kenneth Branagh salirà oggi a 25 milioni di dollari. In tutto il mondo ha raccolto finora 74.9 milioni di dollari.

Quinta posizione invece per Jackass Forever, che nel suo terzo weekend incassa 5.2 milioni di dollari e oggi supererà i 47 milioni di dollari complessivi.

L’altra nuova uscita del weekend, The Cursed, apre al decimo posto con 1.7 milioni di dollari (dovrebbero diventare 2 milioni oggi).

INCASSI USA 18-20 FEBBRAIO 2022

UNCHARTED – $44,155,000 / $44,155,000 DOG – $15,135,000 / $15,135,000 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – $7,650,000 / $770,590,686 ASSASSINIO SUL NILO – $6,253,000 / $24,980,032 JACKASS FOREVER – $5,230,000 / $46,773,627 MARRY ME – SPOSAMI – $3,680,000 / $16,802,665 SING 2 – $2,840,000 / $147,358,985 SCREAM – $1,955,000 / $77,010,539 BLACKLIGHT – $1,770,000 / $7,071,030 THE CURSED – $1,721,708 / $1,721,708

Fonte: BOM