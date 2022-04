GUARDA – La videorecensione

a vincere il weekend negli Stati Uniti dominando gli incassi con 39.1 milioni di dollari in tre giorni (incluse le anteprime di giovedì). Si tratta di un risultato in linea con le aspettative, anche se è meno della metà da quanto realizzato dasolo qualche mese fa (90 milioni di dollari). Molti cinecomic, in questo periodo post-pandemico, stanno ottenendo incassi definitivi superiori alle aspettative nei weekend di lancio, ma non sembra sia questo il caso (anche se lo verificheremo solo in serata coi dati finali). Il punteggio CinemaScore C+ lasciava intuire che il passaparola non sarebbe stato eccellente, e quindi le proiezioni su domenica sono piuttosto caute, così come l’andamento nelle prossime settimane. Va detto cheè costato solo 75 milioni di dollari (cui andrebbero aggiunti almeno 100 milioni di promozione globale, che include i numerosi rinvii), e non dovrebbe faticare a recuperarli. Fuori dagli USA ha infatti raccolto 44.9 milioni di dollari in 62 territori, per un lancio globale di 84 milioni di dollari.

Al secondo posto troviamo The Lost City, che dimezza gli incassi dimostrando una buona tenuta: con altri 14.8 milioni di dollari la commedia con Channing Tatum e Sandra Bullock sale a 54.5 milioni di dollari negli USA.

Scende al terzo posto The Batman, che incassa altri 10.8 milioni di dollari e sale così a 349 milioni di dollari negli Stati Uniti. In tutto il mondo il blockbuster della Warner Bros. ha raccolto 710 milioni di dollari.

Al quarto posto troviamo, ben distante, Uncharted con 3.6 milioni di dollari e un totale di 138 milioni di dollari, che salgono a 373 in tutto il mondo. Quinto posto per Jujutsu Kaisen o, che incassa altri 1.9 milioni di dollari e sale a 29.6 milioni di dollari.

Al settimo posto si fa notare ancora una volta Spider-Man: No Way Home, che incassa altri 1.4 milioni di dollari alla sedicesima settimana di sfruttamento. Era dall’inizio del 2014 che un film non rimaneva così tanto tempo in top ten: all’epoca fu Frozen, preceduto altri dieci anni prima da Chicago. Il prossimo weekend sarà il diciassettesimo, e se No Way Home sarà ancora in top-ten sarà il primo film dal 2002 a farlo, quando Il mio grosso grasso matrimonio greco rimase nella top-ten 19 settimane. Complessivamente, il cinecomic ha raggiunto gli 802 milioni di dollari negli USA e gli 1.9 miliardi in tutto il mondo.

L’esordio internazionale di Sonic – il film 2

Ci sono alcune pellicole uscite prima nel resto del mondo che negli Stati Uniti. La prima è Sonic – il film 2, che ha iniziato la sua corsa al box-office incassando 25.5 milioni di dollari in 31 territori, una cifra di poco superiore a quanto realizzato dal primo film. Nel Regno Unito, in particolare, ha incassato ben 6.4 milioni di dollari, e in generale ha battuto Morbius in diversi mercati.

Anche Troppo cattivi viene proiettato in 41 territori internazionali, incassando circa 10.5 milioni di dollari nel weekend e salendo a 28.7 milioni di dollari finora.

Infine, Ambulance è sugli schermi di 59 territori, ha incassato 3.3 milioni nel weekend per un totale di 18.7 milioni di dollari.

INCASSI USA WEEKEND 1-3 / 4 / 2022

MORBIUS – $39,100,000 / $39,100,000 THE LOST CITY – $14,800,428 / $54,581,000 THE BATMAN – $10,800,000 / $349,000,421 UNCHARTED – $3,605,000 / $138,912,735 JUJUTSU KAISEN o: THE MOVIE – $1,970,000 / $29,693,448 RRR – $1,613,000 / $11,113,000 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – $1,400,000 / $802,704,167 DOG – $1,318,718 / $60,138,100 X – $1,021,828 / $10,393,078 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – $1,011,980 / $1,759,060

Fonte: BOM