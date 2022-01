Il weekend lungo del Martin Luther King Day dura quattro giorni, e negli ultimi anni (pre-pandemici) è diventato una finestra di lancio per importanti blockbuster come(2020) o(2019). Quest’anno è stato Scream a farla da padrone, battendodopo un mese di dominio incontrastato. Il quinto film della saga, arrivato dieci anni dopo il deludente quarto episodio, è stato accolto positivamente dalla critica e dal pubblico e in tre giorni ha raccolto 30.6 milioni di dollari: si stima che oggi, festività del Martin Luther King Day, salirà a 35 milioni complessivi.

Questo mentre in parte del Canada i cinema sono chiusi (Ontario e Quebec), e in generale gli Stati Uniti vengono travolti dall’ondata di Omicron. Uscito in 3664 cinema, Scream ha battuto il record di Mama (28.4/32.1 milioni) segnando il miglior debutto di sempre per un horror in questo weekend festivo. Il punteggio CinemaScore è B+, in linea con quello di Scream 2, il che dovrebbe significare un buon passaparola e quindi una buona tenuta (soprattutto perché non ci sono altri horror in arrivo per un po’). Insomma, una bella sorpresa soprattutto se si pensa che nel 2011 il quarto film debuttò con soli 18.7 milioni di dollari e nel frattempo il franchise è passato dalle mani di The Weinstein Company (caduta in rovina) a Spyglass.

Fuori dagli USA il film ha incassato altri 18 milioni in circa 50 territori, per un totale di 48.6 milioni di dollari in tutto il mondo.

Seconda posizione per Spider-Man: No Way Home, che con altri 20.8 milioni di dollari sale a 698 milioni complessivi: venerdì ha battuto Avengers: Infinity War e oggi batterà Black Panther superando i 700 milioni di dollari. Nel resto del mondo ha raccolto altri 33.4 milioni di dollari, per un totale globale di 1.6 miliardi di dollari. Da notare che nel circuito IMAX è diventato l’undicesimo film a superare i 100 milioni di dollari di incasso globale.

Chiude il podio Sing 2 – sempre più forte, con altri 8.2 milioni di dollari e un’ottima tenuta vista la disponibilità anche in streaming da una decina di giorni. Complessivamente, il film d’animazione ha raggiunto i 122 milioni di dollari negli USA e i 215 in tutto il mondo (deve ancora uscire in Germania, Regno Unito e Giappone).

Scende al quarto posto The 355, con altri 2.3 milioni di dollari e un totale di meno di 9 milioni complessivi. Chiude la top-five The King’s Man – Le origini, con 2.3 milioni di dollari. In tutto il mondo la pellicola ha raccolto 92.5 milioni di dollari.

L’unica altra uscita del weekend è Belle di Mamoru Hosoda: 1.6 milioni di dollari per l’anime, che dovrebbe superare i due milioni oggi.

INCASSI USA 14-16 / 1 / 2022

SCREAM – $30,600,000 / $30,600,000 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – $20,800,000 / $698,724,074 SING 2 – SEMPRE PIÙ FORTE – $8,270,000 / $119,358,855 THE 355 – $2,340,000 / $8,417,505 THE KING’S MAN – LE ORIGINI – $2,319,000 / $28,683,614 BELLE – $1,645,800 / $1,645,800 AMERICAN UNDERDOG – $1,600,000 / $21,067,238 WEST SIDE STORY – $948,000 / $33,767,804 LICORICE PIZZA – $883,000 / $9,567,347 THE MATRIX RESURRECTIONS – $815,000 / $35,816,000

Fonte: BOM