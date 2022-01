Testa a testa al box-office americano nel weekend, ma èa spuntarla, riconquistando la vetta della classifica per la sesta volta da quando è uscito nei cinema americani. Data la scarsa offerta, gli incassi raggiungono solo i 45 milioni di dollari: un calo di oltre il 35% rispetto a una settimana fa.

Il cinecomic Sony / Marvel raccoglie così altri 14.1 milioni di dollari, perdendo solo il 30% rispetto al weekend precedente, salendo a 721 milioni di dollari (il quarto maggiore incasso di sempre negli Stati Uniti: il terzo è Avatar con 760 milioni). In tutto il mondo, il film ha appena superato Il Re Leone (1.66 miliardi) e Jurassic World (1.67 miliardi) diventando il sesto incasso di tutti i tempi. Incassando altri 27.7 milioni di dollari in 63 territori, il film ha raggiunto infatti gli 1.69 miliardi di dollari. È anche diventato il nono maggiore incasso di sempre in IMAX, con 105 milioni di dollari.

Tornando agli USA, scende al secondo posto Scream: il quinto film della saga incassa 12.4 milioni di dollari, con un calo del 59% rispetto all’ottimo esordio di una settimana fa. Il calo è piuttosto ridotto per un film horror, e dimostra un buon passaparola. Complessivamente il film ha raggiunto i 51.3 milioni di dollari, battendo l’incasso complessivo di Scream 4. In tutto il mondo è arrivato invece a 85 milioni di dollari.

Al terzo posto tiene ancora molto bene Sing 2 – Ancora più forte, con 5.7 milioni di dollari (-28%) e un totale di 128.4 milioni di dollari. In tutto il mondo ha incassato 241.2 milioni di dollari.

Apre al quarto posto Redeeming Love, film romantico di stampo religioso distribuito dalla Universal, che incassa solo 3.7 milioni di dollari in 1900 cinema.

Quinta posizione per The King’s Man – Le origini, che incassa 1.8 milioni di dollari e sale a 31.5 milioni di dollari (105 in tutto il mondo). Subito sotto, al sesto posto, The 355 incassa 1.6 milioni di dollari e sale a 11 milioni complessivi.

Al settimo posto troviamo American Underdog, con 1.2 milioni di dollari e un totale di 23.1 milioni di dollari. Apre all’ottavo posto The King’s Daughter, con soli 750 mila dollari, mentre al nono e al decimo posto troviamo West Side Story (698 mila dollari, 35 milioni complessivi) e Licorice Pizza (683 mila dollari, 10.8 milioni complessivi).

INCASSI USA 21-23 GENNAIO 2022

SPIDER-MAN: NO WAY HOME – $14,125,000 / $721,010,988 SCREAM – $12,400,000 / $51,348,000 SING 2 – $5,710,370 / $128,412,000 REDEEMING LOVE – $3,710,000 / $3,710,000 THE KING’S MAN – $1,779,000 / $31,510,014 THE 355 – $1,600,000 / $11,081,010 AMERICAN UNDERDOG – $1,225,000 / $23,132,748 THE KING’S DAUGHTER – $750,000 / $750,000 WEST SIDE STORY – $698,000 / $35,051,495 LICORICE PIZZA – $683,357 / $10,786,005

Fonte: BOM