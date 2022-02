Il box-office americano prende il respiro prima dell’uragano The Batman, che prevedibilmente riempirà i cinema e dominerà gli incassi USA per diverse settimane. Ecco quindi che nel weekend appena trascorso sono stati pochi i movimenti al botteghino, cona dominare la classifica.

Il film con Tom Holland e Mark Wahlberg mostra una notevole tenuta, incassando altri 23.2 milioni di dollari (un calo di solo il 47% dopo un primo weekend sopra le aspettative) e salendo così a 83 milioni di dollari complessivi. Il film tiene bene anche all’estero, raccogliendo altri 35 milioni in 64 territori. Nel Regno Unito sono stati incassati altri 4.4 milioni di dollari, con un calo di solo il 12% rispetto a una settimana fa. In tutto il mondo, Uncharted ha ora incassato 226 milioni di dollari: uscirà in Cina il 14 marzo.

Tiene molto bene anche Dog: il film con Channing Tatum raccoglie altri 10.1 milioni di dollari, con un calo di solo il 32% e un totale finora di 30.9 milioni di dollari. Nessuno prevedeva un risultato così buono, e non è da escludere che il film possa rappresentare una controprogrammazione con l’uscita di The Batman.

Terzo posto ancora una volta per Spider-Man: No Way Home, con 5.7 milioni di dollari e un totale ormai di quasi 780 milioni di dollari. Non è da escludere che il cinecomic possa superare gli 800 milioni di dollari a fine corsa, anche se l’uscita di The Batman causerà un forte calo nella disponibilità di sale. In tutto il mondo Spider-Man è arrivato a 1.85 miliardi di dollari, sorpassando l’incasso iniziale di Titanic (ovviamente senza contare l’inflazione).

Al quarto posto Assassinio sul Nilo incassa 4.5 milioni di dollari, con una buona tenuta (-31%) e un totale però di soli 32.7 milioni di dollari. In tutto il mondo il film di Kenneth Branagh ha superato i 101 milioni di dollari.

Chiude la top-five Jackass Forever, con 3.2 milioni di dollari e un totale di 52 milioni di dollari, che salgono a 68 in tutto il mondo.

Apre al sesto posto la nuova uscita indie Studio 666: la horror comedy con protagonisti i Foo Fighters incassa 1.6 milioni di dollari.

INCASSI USA 25-27 / 2 / 2022

UNCHARTED – $23,250,000 / $83,385,478 DOG – $10,127,944 / $30,899,028 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – $5,750,053 / $779,887,000 ASSASSINIO SUL NILO – $4,500,000 / $32,754,766 JACKASS FOREVER – $3,175,000 / $52,069,725 SING 2 – $2,110,000 / $151,204,205 MARRY ME – $1,850,315 / $20,214,000 STUDIO 666 – $1,580,000 / $1,580,000 CYRANO – $1,400,101 / $1,400,101 SCREAM – $1,345,214 / $79,221,000

Fonte: BOM