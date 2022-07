È stato un grande weekend al box-office americano, e non è ancora finita. Oggi infatti è la festa del 4 luglio, e le proiezioni parlano di ottimi incassi. Complessivamente, in tre giorni sono stati raccolti 190 milioni di dollari, in crescita del 25% rispetto allo stesso weekend del 2019 (151 milioni), quando però non vi furono nuove uscite di rilievo (Toy Story 4 era al suo secondo weekend).

A dominare la classifica è Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo. Il film della Illumination era stato tenuto nel cassetto dalla Universal per due anni, in attesa che la pandemia allentasse il morso sull’industria cinematografica. E i 108.5 milioni di dollari incassati in tre giorni dimostrano che, in effetti, la situazione sta migliorando sensibilmente al box-office americano: è infatti il terzo miglior esordio di sempre nel weekend del 4 luglio. In tutto il mondo, il film d’animazione ha raccolto 195.7 milioni di dollari, salendo a 202 milioni globali (è uscito prima in qualche territorio).

È un ottimo dato anche per il genere dell’animazione, dopo il colpo ricevuto da Lightyear – La vera storia di Buzz. Il caso di Minions 2 dimostra che il problema del film Pixar non è da collegare a un ipotetico problema del pubblico con l’animazione in epoca post-pandemica.

Tornando alla classifica americana, non sorprenderà nessuno trovare nuovamente Top Gun: Maverick, che nel weekend più patriottico dell’anno perde solo il 14% e incassa altri 25.5 milioni di dollari. Un ottimo regalo di compleanno per Tom Cruise, che ieri ha compiuto 60 anni. È il terzo miglior sesto weekend di sempre al box-office americano. Complessivamente, Maverick ha incassato 564 milioni di dollari negli USA e 1.1 miliardi di dollari in tutto il mondo: il maggiore incasso dell’anno.

Cala al terzo posto Elvis, che perde solo il 39% dopo il suo weekend d’esordio. Il biopic incassa altri 19 milioni di dollari, salendo così a 67.3 milioni di dollari negli USA e a 113.5 milioni in tutto il mondo.

Tiene ancora bene Jurassic World: il dominio, con altri 15.6 milioni di dollari nel suo quarto weekend, un calo meno sostenuto di quello dei weekend precedenti. Complessivamente il film ha raccolto 331.8 milioni di dollari negli USA e 824 milioni di dollari in tutto il mondo (la Cina è il secondo mercato con 129.2 milioni).

Quinta posizione per The Black Phone, che incassa 12.3 milioni di dollari (mostrando un’ottima tenuta) e sale a 47.4 milioni di dollari.

Da notare il crollo al sesto posto di Lightyear – La vera storia di Buzz, con 2.1 milioni di dollari e 105 milioni di dollari complessivi. In tutto il mondo il film Pixar ha raggiunto i 187 milioni di dollari: un risultato veramente negativo per un film dello studio, che a questo punto difficilmente raggiungerà i 300 milioni di dollari globali.

INCASSI USA WEEKEND 1-3 LUGLIO

MINIONS 2: COME GRU DIVENTA CATTIVO – $108,510,000 / $108,510,000 TOP GUN: MAVERICK – $25,545,000 / $564,020,367 ELVIS – $19,000,000 / $67,320,000 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO – $15,650,000 / $331,814,935 THE BLACK PHONE – $12,300,000 / $47,464,325 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – $6,574,000 / $105,362,663 MR. MALCOM’S LIST – $851,853 / $851,853 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – $551,974 / $67,015,157 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – $390,000 / $410,541,349 JUG JUGG JEEYO – $308,000 / $1,033,000

Fonte: BOM