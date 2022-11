Incassi USA weekend del Ringraziamento: Black Panther 2 top, Strange World flop, sorpresa Glass Onion

Come previsto, è Black Panther: Wakanda Forever a dominare la classifica del weekend lungo del Ringraziamento negli Stati Uniti. Il cinecomic ha tenuto meglio del previsto, e nei tre giorni del weekend (dal Black Friday a domenica) ha incassato ben 45.9 milioni di dollari (se ne prevedevano una quarantina), salendo così a 367 milioni di dollari, un dato nettamente più alto rispetto a quello di Doctor Strange nel multiverso della follia (che aveva raccolto 342 milioni negli stessi giorni) e Thor: Love and Thunder (che era salito a 276 milioni di dollari). In tutto il mondo il film ha incassato ben 675 milioni di dollari.

Il resto della top ten del weekend del Ringraziamento alterna film in tenitura e nuove uscite, ma queste ultime non sono state in grado di superare complessivamente i 30 milioni d’incasso. In totale, nei cinque giorni sono stati incassati 133 milioni di dollari, in calo rispetto ai già pochi 142 milioni di un anno fa (nel 2019 ne vennero raccolti 262).

Il flop di Strange World

Al secondo posto della classifica troviamo Strange World, che ha incassato 11.9 milioni di dollari, per un totale di 18.6 milioni di dollari in cinque giorni. Si tratta di un dato molto inferiore alle aspettative già basse (si era parlato di 25 milioni in cinque giorni), e rappresenta un vero disastro per il film Disney Animation, costato 180 milioni di dollari. Già si iniziano a fare paragoni con il famigerato flop de Il pianeta del tesoro, che nel 2022 debuttò con soli 16.6 milioni di dollari nel weekend del Ringraziamento, chiudendo la sua corsa a 110 milioni di dollari in tutto il mondo. Per Strange World la corsa sembra ancora più difficile: in tutto il mondo, questo weekend, ha incassato solo 28 milioni di dollari.

Sorpresa Glass Onion

La terza posizione “virtuale” nella classifica americana la guadagna Glass Onion: Knives Out. Come noto, Netflix non diffonde i dati d’incasso dei propri film, ma i dati del weekend vengono stilati confrontando le stime degli studios rivali, e in questo caso si parla di 9.2 milioni di dollari nei tre giorni e 13 milioni di dollari nei cinque giorni. Glass Onion è uscito in poco meno di 700 cinema, ottenendo una media di oltre tredicimila dollari per sala. Il primo film raccolse 26.7 milioni in tre giorni, ma era distribuito in oltre 3400 cinema, con una media di 7.700 dollari per sala. Viene da pensare che se Netflix avesse lanciato il sequel in più sale, e possibilmente non solo per una settimana, avrebbe incassato decisamente bene. E questo verrà preso in considerazione dagli azionisti, visto quanto sono costati i due sequel di Cena con Delitto preacquistati dalla piattaforma (parliamo di un accordo da 450 milioni di dollari).

Le altre uscite

Al quarto posto apre Devotion, con 6 milioni di dollari in tre giorni e 9 milioni in cinque giorni, un dato al di sotto delle aspettative.

Chiude la top-five The Menu, con 5.2 milioni di dollari, in linea con le proiezioni e un totale di 18.6 milioni di dollari. In tutto il mondo è salito a 33 milioni di dollari.

Tra le nuove uscite in espansione segnaliamo The Fabelmans, che ha raccolto 2.2 milioni di dollari al settimo posto, un dato al di sotto delle previsioni. Complessivamente il film di Steven Spielberg (che aveva debuttato in una manciata di sale due settimane fa ottenendo una media decisamente alta) ha raccolto finora 3.4 milioni di dollari.

Parte a rilento anche l’espansione di Bones and All, che all’ottavo posto incassa 2.2 milioni di dollari, per un totale di 3.7 milioni di dollari.

INCASSI USA 25-27 NOVEMBRE 2022

BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – $45,900,000 / $367,670,596 STRANGE WORLD – $11,900,000 / $18,600,000 GLASS ONION: KNIVES OUT – $9,400,000 / $13,280,000 DEVOTION – $5,960,000 / $9,000,000 THE MENU – $5,200,000 / $18,670,443 BLACK ADAM – $3,350,000 / $162,973,000 THE FABELMANS – $2,220,234 / $3,430,000 BONES AND ALL – $2,204,463 / $3,709,000 TICKET TO PARADISE – $1,850,170 / $65,070,000 THE CHOSEN SEASON 3 – EPISODES 1&2 – $1,585,840 / $13,450,394

