Gli incassi infrasettimanali americani nell’ultima settimana dell’anno non stanno spiccando, tuttavia a differenza degli ultimi due anni la classifica si sta mostrando molto più diversificata. Mercoledì sono stati infatti raccolti 38.3 milioni di dollari, +19% rispetto a un anno fa, quando Avatar: la via dell’acqua dominava con grandi incassi una classifica altrimenti asfittica. Nove film hanno superato il milione di dollari.

Al primo posto troviamo sempre Wonka, che perde il 10% rispetto a Santo Stefano e incassa 8 milioni di dollari, portandosi a un totale di 102.5 milioni di dollari: un traguardo raggiunto dopo 13 giorni (ed è il 24 esimo film quest’anno a farlo).

Sale al secondo posto Prendi il volo – Migration, con 6.26 milioni di dollari e un’ottima tenuta, per un totale di 30.6 milioni di dollari. Chiude il podio Aquaman e il regno perduto, con 5.9 milioni di dollari e un totale di 52.4 milioni di dollari: oggi supererà gli incassi finali di Shazam: Furia degli Dei. Notizie leggermente migliori arrivano dall’estero, il cinecomic ha infatti superato i 150 milioni di dollari in incassi globali (ma ne è comunque costati 250).

Scivola invece al quarto posto Il Colore Viola, con 3.9 milioni di dollari e un totale di 29 milioni di dollari. Il film ha avuto un esordio da record il giorno di Natale, per poi perdere rapidamente terreno. I 18.1 milioni di lunedì riflettevano il carattere frontloaded del musical, che si è avvantaggiato delle vendite di biglietti a gruppi di acquisto (non dimentichiamo che tra i produttori c’è Oprah che da sola muove milioni di consumatori). Nel weekend lungo dovrebbe raccogliere una ventina di milioni di dollari.

Chiude la top-five Anyone But You, con una tenuta migliore del previsto (+1%) e 2.6 milioni di dollari, per un totale di 13.3 milioni di dollari. La classifica prosegue con The Boys in the Boat, che incassa 2.46 milioni di dollari e sale a 11.1 milioni di dollari, e The Iron Claw, che incassa 1.4 milioni di dollari e sfiora i 10 milioni complessivi.

Non tiene bene Ferrari, che incassa 1.2 milioni di dollari perdendo il 20% e sale a 5.65 milioni di dollari.

Fonte: The-Numbers

