Dopo l’esordio da record nel giorno di Natale per Il Colore Viola, è Wonka a tornare in testa alla classifica americana a Santo Stefano: il film di Paul King infatti mostra una tenuta invidiabile, perdendo solo l’11% e incassando altri 8.9 milioni di dollari, per un totale di 94.4 milioni di dollari. Oggi dovrebbe superare i 100 milioni.

Seconda posizione per Aquaman e il regno perduto, che incassa 8.3 milioni di dollari e sale a 46.6 milioni di dollari.

Scende quindi al terzo posto Il Colore Viola, che perde il 61% rispetto all’esordio, incassando 7 milioni di dollari e salendo così a 25.1 milioni di dollari. Si tratta di un forte calo, ma dimostra che il primo giorno da record era frontloaded: ciò non significa che il musical non stia comunque avendo un buon andamento al botteghino, nei prossimi giorni dovrebbe continuare la sua corsa con un andamento meno altalenante.

Quarto posto per Prendi il volo – Migration, che incassa 6.5 milioni di dollari (crescendo del 22%) e sale a 24.4 milioni di dollari. Chiude la top-five The Boys in the Boat, che al suo secondo giorno incassa 3 milioni di dollari e sale a 8.7 milioni di dollari. Da notare la crescita della commedia VM Anyone But You, che incassa 2.6 milioni di dollari e sale a 10.6 milioni in cinque giorni.

Fonte: The-Numbers

Classifiche consigliate