Nel novero delle pellicole dirette da Christopher Nolan è sicuramente Inception quella connotata dal finale più ambiguo e discusso. Dominic “Dom” Cobb, il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio, sta ancora dormendo alla fine del film? Oppure quello che vediamo è vero?

Christopher Nolan, con lo stacco finale che non ci permette di scoprire se la trottola continui a girare o meno, ha deciso di lasciare un forte velo di incertezza sull’epilogo d’Inception lasciando la risposta all’interpretazione di ciascuno spettatore.

In una nuova intervista rilasciata a Wired, il regista, a tredici anni di distanza dall’uscita del lungometraggio, è tornato a fornire una sua “spiegazione” del finale. Capirete leggendo la dichiarazione del filmmaker perché tanto nel titolo di questo articolo, quanto poco fa, abbiamo deciso d’impiegare le virgolette:

Mi spiego: il finale di Inception è esattamente così. C’è una visione nichilistica di quell’epilogo, giusto? Ma allo stesso tempo [si può anche pensare che] lui è andato avanti con la sua vita e ora è con i suoi figli. L’ambiguità non è di carattere emotivo. È un’ambiguità intellettuale per il pubblico. Penso che ci sia una relazione interessante da esplorare tra le conclusioni di Inception e Oppenheimer. Oppenheimer ha una conclusione complicata. Sentimenti complicati.

Chiaramente dovremo attendere ancora qualche settimana prima di scoprire perché le chiusure d’Inception e di Oppenheimer, la nuova opera del regista dal 23 agosto nelle sale dello stivale, abbiano questa “relazione interessante da esplorare”.

Qualche anno fa – era il 2015 – Nolan si era già espresso sulla maniera in cui termina il suo film. Queste le sue parole:

La maniera in cui finisce il film, quando vediamo Cobb, il personaggio di Leonardo di Caprio insieme ai suoi figli, egli si trova nella sua realtà soggettiva. Non gli interessa più molto: forse tutti i livelli di realtà sono validi.

Questo rappresenta un punto cardine per gli spettatori in termini assoluti, anche se io so che quello che sto guardando è finzione, una sorta di realtà virtuale, ma la domanda sul finale di Inception, se sia realtà o sogno, è una delle domande che più mi è stata posta riguardo i miei film. È importante per la gente perché tale quesito riguarda la realtà. Ed è la realtà che conta.