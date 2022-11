Indiana Jones 4: Kathleen Kennedy parla del suo rimpianto

In una recente intervista con Empire, la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha parlato dei suoi rimpianti legati al quarto capitolo della saga di Indiana Jones.

Kennedy ha spiegato ovviamente che non era nelle intenzioni realizzare un film non appagante:

Quello che ti proponi di fare non è nient’altro che un film fantastico, ogni singola volta. A volte riesci nell’intento perfettamente, e a volte no come nel caso di Indy 4. Non credo ci sia nulla di specifico su cui riflettere, se non che potremmo non aver avuto una storia forte come volevamo.