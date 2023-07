Lo zaino indossato da Harrison Ford nel corso di Indiana Jones 5 ha scatenato una battaglia legale.

Frost River ha deciso mercoledì di depositare una causa presso la corte federale della California accusando la Lucasfilm di aver usato illegalmente uno dei suoi zainI, spacciandolo poi in fase promozionale per un prodotto di un brand rivale.

“Questa causa riguarda due aziende titaniche, Filson e Lucasfilm, che hanno sfruttato il duro lavoro e le proprietà intellettuali di Frost River, una piccola compagnia americana”.

La compagni ha spiegato che la Lucasfilm non ha mai ottenuto i permessi per usare il prodotto ma che anzi ha rimosso alcuni segni identificativi violando una legge federale sui marchi.

Durante la campagna promozionale del film, poi, come spiegato nella citazione in giudizio “la Lucasfilm e Filson hanno prodotto uno spot di 60 secondi contenente clip dal film con gli attori che usavano i prodotti della Filson. Siamo rimasti scioccati nell’apprendere che in una delle clip appariva proprio lo zaino ‘Geologist’ di Frost River”.

Frost River ha accusato così la Lucasfilm di pubblicità ingannevole.

