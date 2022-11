Indiana Jones 5 in copertina su Empire: ecco le prime immagini!

Si avvicina il lancio del primo trailer di Indiana Jones 5: ancora non sappiamo quando uscirà, anche se verosimilmente arriverà nei cinema con Avatar: la via dell’acqua.

Nell’attesa, Empire Magazine ha pubblicato le primissime immagini del film, cui ha dedicato la copertina del nuovo numero in arrivo il 24 novembre sugli scaffali. Inutile dire che il protagonista indiscusso di tale copertina sia Harrison Ford, ma c’è anche una copertina speciale per gli abbonati illustrata, con Indy di spalle per le strade di New York.

Nei prossimi giorni usciranno estratti delle interviste con James Mangold e con i protagonisti della pellicola, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Shaunette Renée Wilson and Boyd Holbrook, e i produttori Simon Emanuel, Kathleen Kennedy e Frank Marshall. Sono in arrivo anche le prime immagini, che ovviamente vi riporteremo appena saranno disponibili.

Ecco intanto le cover:

Nel cast d’Indiana Jones 5 troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del film è fissata per il 30 giugno 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.