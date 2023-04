No, non c’è Drew Struzan dietro al suggestivo nuovo poster di Indiana Jones e il quadrante del Destino: a confermarlo è lo stesso illustratore, autore delle locandine di film come Star Wars, Harry Potter e appunto Indiana Jones. Ciò non significa che la Lucasfilm non abbia chiesto al celebre artista di tornare dalla pensione per lavorare all’ultimo episodio della saga, di cui ieri è stato mostrato il nuovo trailer e, appunto, il nuovo poster, alla Star Wars Celebration.

Struzan ha scritto su Twitter di non essere stato coinvolto nella realizzazione dell’illustrazione:

Visto che sono in pensione, non ho illustrato il poster di Indiana Jones e il quadrante del destino. Ho partecipato alla mia “ultima crociata” e all’avventura di tutta una vita tenendo il passo con Indy… e ho adorato ogni minuto di questo viaggio. Non vedo l’ora di rivedere l’uomo con il cappello di nuovo in azione quest’estate!

Ma a chi gli ha chiesto “e se te l’avessero chiesto, avresti preso in considerazione la possibilità di lavorarci” ha risposto: “E come sai che non me l’hanno chiesto? #pensione”

How do you know they didn’t? #Retired. 😉 — Drew Struzan 🎨 (@DrewStruzan) April 7, 2023

Va detto che un tentativo da parte della Lucasfilm ha assolutamente senso, visto che l’illustratore è tornato in attività saltuariamente negli ultimi anni, l’ultima volta nel 2019 quando ha realizzato tre poster speciali per la trilogia di Dragon Trainer.

Ricordiamo che Struzan si è ritirato ufficialmente nel 2008 dopo aver concluso il complesso lavoro per la campagna promozionale di Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.

La data d’uscita del film è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

