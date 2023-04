A margine della presentazione del nuovo trailer di Indiana Jones e il quadrante del Destino alla Star Wars Celebration 2023, la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha risposto alle domande di Collider circa la durata del film di James Mangold, sbilanciandosi sul minutaggio:

Dura circa due ore e 22-23 minuti. Diciamo che i primi film di Indiana Jones erano più brevi, duravano meno di due ore e un quarto. Ed è una cosa di cui abbiamo parlato… Ma sapete, con la durata dei film, si tratta tutto di come ci si sente, vero? Se ci si trova al cinema, si guarda il film e sembra troppo lungo… Il motivo è interessante, è perché il racconto lungo è qualcosa che ci piace quando vediamo una serie in streaming. Forse è una conseguenza. Ma chi lo sa, quest’anno ci sono stati talmente tanti film da tre ore di cui non mi è pesata affatto la durata!