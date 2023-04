In una recente intervista con Total Film, il regista di Indiana Jones 5 James Mangold ha confermato che Harrison Ford apparirà per circa 25 minuti del film nella sua versione ringiovanita.

Mangold ha definito Ford “incredibilmente dotato e agile“, cosa che ha aiutato l’attore a “far finta di essere un 35enne” durante le riprese senza troppi problemi.

Ha poi parlato della tecnologia per ringiovanire la star, che ha definito rivoluzionaria: “Abbiamo centinaia di ore di riprese sue con primi piani, campi medi e campi larghi, con ogni tipo di luce, notte e giorno. Giravo delle scene con Harrison il lunedì, e mercoledì potevo vedere i giornalieri con la faccia di un uomo di 35 anni sostituita a quella di uno di 79“.

Tecnologia a parte, il suo obiettivo è sempre stato girare le sequenze necessarie: “Il mio obiettivo era dare agli spettatori una sequenza d’apertura di circa 25 minuti con un assaggio integrale di quello che gli mancava da tanto. Perché quando il film arriva al 1969 devono fare i conti con un presente molto diverso“.

Al giornale Ford ha confermato che “questo è l’ultimo film e sarà l’ultima volta che interpreto il personaggio. E suppongo che sarà l’ultima volta che Indiana Jones appare in un film“.

Ha infine confermato che non sarà nella serie televisiva in sviluppo, sottolineando che “se entrerà in lavorazione non sarò coinvolto“.

La data d’uscita di Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Fonte

