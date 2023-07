Qualche giorno fa, abbiamo avuto la possibilità d’intervistare da remoto Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge mentre si trovavano a Taormina per la premiere italiana di Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino).

Il film non è diretto come gli altri quattro da Steven Spielberg, bensì da James Mangold (Le Mans ’66, Logan – The Wolverine), anche se, chiaramente il leggendario regista di E.T. e Jurassic Park è rimasto comunque molto coinvolto nella lavorazione del blockbuster. Già, ma quanto coinvolto? E perché ha dovuto abbandonare la regia? Ce lo ha spiegato, nel dettaglio, proprio Harrison Ford:

Io e Steven siamo molto amici, lavoriamo insieme da oltre 40 anni. Come sai, Steven è uno dei registi più prolifici al mondo, si occupa di più progetti contemporaneamente. Non avevamo più tempo, in pratica. Il suo tempo libero e il mio non erano compatibili. E poi, la storia non era ancora al punto in cui la volevamo. Steven ha preso la sua decisione ma ha anche scelto il regista, ovvero Jim Mangold. Jim Mangold ha riconosciuto che è diventato regista grazie a Steven e si sentiva incentivato a partecipare al progetto perché vedeva in Steven un eroe.

Steven è stato comunque presente, sempre. Ha lavorato sulla sceneggiatura con Jim, ha seguito le riprese mentre girava “The Fabelmans”. Jim è un regista fantastico con cui ho lavorato giusto un po’ in un altro dei miei film (Ha curato le riprese aggiunte de Il richiamo della foresta, ndr.). Ma tutti la pensavano allo stesso modo su una cosa. Anzi, su due cose. Sapevamo come sarebbe stato il personaggio femminile, ma non avevamo ancora il copione. Tutti volevano lei (indica Phoebe Waller-bridge seduta al suo fianco). E poi, strano a dirsi, eravamo tutti d’accordo sul regista. Eravamo pronti, ma ci serviva una sceneggiatura e ci sono voluti cinque… quattro anni. No, scusa. Ci è voluto un anno per la stesura del copione, ma Spielberg… Perciò, avevamo finalmente un film. Se mi è mancato Spielberg? Steven era comunque presente.