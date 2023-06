Durante un’intervista con The Wrap, il regista James Mangold ha parlato delle fonti di ispirazione per il personaggio di Phoebe Waller-Bridge, Helena, in Indiana Jones e il quadrante del destino (Indiana Jones 5), da oggi nei cinema italiani.

“Avevo in mentre il personaggio di Barbara Stanwyck in Lady Eva di Preston Sturges” ha spiegato. “Nel film scopriamo che il personaggio di Phoebe è un’abile giocatrice di carte, e a me è venuta l’idea di questa specie di archeologa truffatrice che rappresenta una versione più moderna, concentrata più sul successo, sulla fama e sui soldi che sulla scoperta di reperti importanti da tutelare in un museo“.

Ha poi aggiunto: “Mi sembrava in contrasto perfetto con Indy, specialmente l’Indy più vecchio, con la sua visione idealizzata dell’archeologia“.

Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il quadrante del destino) è nelle sale italiane da oggi 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

