Durante la Star Wars Celebration, al panel inaugurale della Lucasfilm, è stato diffuso il trailer finale di Indiana Jones 5, il cui titolo ufficiale, lo ricordiamo, è Indiana Jones e il Quadrante del Destino.

Nel corso di un’intervista rilasciata da James Mangold a margine dell’evento tenutosi a Londra, si è parlato del ritorno, in Indiana Jones 5, dei classici nemici del Professor Jones, ovvero sia i nazisti.

Il filmmaker ha spiegato che, dal suo punto di vista, oltre ad essere degli elementi tipici e familiari della saga, questi nemici rappresentano, purtroppo verrebbe da dire, una tematica rilevante anche per il mondo di oggi:

Sono una parte integrante d’Indiana Jones così come anche gli altri elementi della saga con cui abbiamo familiarità. Ma per me c’è anche un milione di ragioni per cui è qualcosa di rilevante anche per il mondo di oggi, a prescindere che vengano chiamati in questo modo o in un altro, perché è una cosa che non è scomparsa. Questi gruppi hanno dei sogni basati su ordine, i tempi che furono a cui fanno riferimento e che cercano di reinstaurare. Per questo mi è sembrato un elemento tanto familiare quanto rilevante.