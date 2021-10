inizierà a lavorare molto presto alla colonna sonora di, l’attesa pellicola diretta da(Logan – The Wolverine, Walk the line) in cui ritroveremo Harrison Ford nei panni dell’iconico personaggio apparso per la prima volta sul grande schermo nel 1981 con

In concerto a Berlino in questi giorni, il compositore ha annunciato a tutti gli spettatori (come riporta JW fan) che inizierà a scrivere la colonna sonora tra 1-2 settimane.

JOHN WILLIAMS – Berlin 2021 – Concert Summaryhttps://t.co/SksuRwm7KF JOHN WILLIAMS – Berlín 2021 – Resumen conciertohttps://t.co/l7l5VJi32e pic.twitter.com/1t6atLM0Dg — SoundTrackFest.com (@SoundTrackFest_) October 15, 2021

Indiana Jones 5 sarà al cinema il 29 luglio 2022.

Nel cast del film Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge e Boyd Holbrook.

Steven Spielberg sarà coinvolto direttamente nella realizzazione di Indiana Jones 5 accanto a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel come produttore. Nel cast, al momento, sono confermati Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann e Phoebe Waller-Bridge. John Williams sarà impegnato nuovamente nella colonna sonora.

LEGGI ANCHE – Indiana Jones: foto e video dal set

James Mangold (Logan – The Wolverine, Walk the line) ha scritto il film insieme a Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan (sceneggiatore dei Predatori dell’Arca Perduta). Annunciato nel 2016, il film doveva uscire il 19 luglio 2019, ma è stato rinviato prima al 10 luglio 2020, poi al 9 luglio 2021 e infine al 29 luglio 2022.

Cosa ne pensate e quanto aspettate Indiana Jones 5? Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti in calce a questa notizia.