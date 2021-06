Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato le primissime immagini provenienti dal set dinel Regno Unito: oggi Deadline comunica che in effetti le riprese dell’atteso blockbuster sono imminenti, e inizieranno ufficialmente la settimana prossima.

Il film di James Mangold verrà girato presso i Pinewood Studios e in una serie di location nel Regno Unito e in giro per il mondo, tra cui la Sicilia. Ford è stato visto in questi giorni proprio nei pressi dei Pinewood, la produzione durerà poi fino a ottobre.

Steven Spielberg sarà coinvolto direttamente nella realizzazione del film accanto a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel come produttore. Nel cast, al momento, sono confermati Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann e Phoebe Waller-Bridge. John Williams sarà impegnato nuovamente nella colonna sonora.

James Mangold ha scritto il film insieme a Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan (sceneggiatore dei Predatori dell’Arca Perduta). Annunciato nel 2016, il film doveva uscire il 19 luglio 2019, ma è stato rinviato prima al 10 luglio 2020, poi al 9 luglio 2021 e infine al 29 luglio 2022.

Cosa ne pensate e quanto attendete il film? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!