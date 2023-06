In occasione dell’arrivo nelle sale di Indiana Jones e il quadrante del destino (quinto capitolo del franchise) sono stati presentati numerosissimi oggetti tra action figure, abbigliamento e merchandise legati al lungometraggio.

Potete vedere tutte le immagini dei prodotti qua sotto con il comunicato ufficiale

INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO

LE NUOVE COLLEZIONI DEDICATE

ALLL’ULTIMO CAPITOLO DELL’ICONICA SAGA

Nel nuovo film Indiana Jones e il Quadrante del Destino, disponibile da oggi, 28 giugno nelle sale italiane, Harrison Ford torna nel ruolo del leggendario eroe archeologo, in un’epica e travolgente avventura in giro per il mondo. Insieme a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, JohnRhys-Davies, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen.

Per celebrare l’arrivo dell’ultimo, attesissimo capitolo dell’iconico franchise e unirsi alle avventure dell’amato archeologo, sono disponibili tanti nuovi prodotti pensati per i fan di ieri, di oggi e di domai! L’assortimento include i nuovissimi accessori shopDisney, le Action Figure di Hasbro ispirate ai protagonisti del film, i set da costruzione Lego, gli immancabili personaggi da collezione Pop! di Funko e tanto altro. Inoltre, sullo speciale Store Amazon dedicato è disponibile anche un’ampia selezione di T-shirt con tante stampe tra cui scegliere.

Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il quadrante del destino) è nelle sale italiane da oggi 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete il nuovo Indiana Jones? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!

Classifiche consigliate