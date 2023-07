Nel prologo d’Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) possiamo riammirare una versione giovane del leggendario personaggio interpretato da Harrison Ford. Come ha spiegato la star nel corso dei vari incontri con la stampa, è stato lui stesso a interpretare quelle scene che sono state poi modificate nel corso della post-produzione per ottenere l’effetto desiderato.

Nel corso della roundtable con l’attore (e Phoebe Waller-Bridge) alla quale abbiamo preso parte, Harrison Ford ha voluto puntualizzare circa un tema molto caldo, quello dell’Intelligenza Artificiale impiegata per rimpiazzare lo sforzo creativo umano specificando che, nella lavorazione d’Indiana Jones 5 e nello specifico di quella scena, non è accaduto nulla di questo tipo.

Rispondendo a una domanda in cui gli veniva chiesto se gli piacerebbe utilizzare ancora il de-aging digitale ha spiegato che:

Assolutamente no, non voglio fare tutti i film così, questo è uno strumento utile per questo film e nulla di questa storia si trasferisce automaticamente ad altre. Penso sia uno strumento utile per come è stato usato qui. E bada bene non c’era intelligenza artificiale usata per rimpiazzare uno sforzo creativo o proprio un creativo, l’abbiamo impiegata per piccoli compiti come passare in rassegna un insieme di immagini di me da giovane per trovare l’angolo di luce giusto per illuminare quella che poi è la mia vera faccia di 40 anni fa. Non è una faccia realizzata con Photoshop ma viene dall’archivio Lucasfilm. E quella scena l’ho recitata io, con dei puntini in faccia [per catturare i movimenti dei muscoli del volto ndr]. Nel complesso ha funzionato bene e mi piace che non distragga ma sia utile alla storia di questo film. Non voglio generalizzare perché non sappiamo questo tipo di tecnologia per cosa potrebbe essere usata, sappiamo per cosa è stata usata qui.