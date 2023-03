A 15 anni di distanza dal debutto, a Cannes, d’Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, la saga della Lucasfilm si appresta – o si appresterebbe – a tornare sulla Croisette con Indiana Jones 5, il cui titolo italiano ufficiale, lo ricordiamo, è Indiana Jones e il quadrante del destino.

Il direttore di Cannes, Thierry Frémaux, ha rivelato a Variety nel corso di un’intervista esclusiva in cui, a conti fatti, viene detto molto poco di “succoso”, di aver già visto il film: “L’ho visto, è splendido. Saremmo deliziati dal poterlo proporre a Cannes”. Un’affermazione, questa, che equivale a una sorta di “invito ufficiale” che cela, senza ombra di dubbio, il fatto che il “destino” d’Indiana Jones 5 sia proprio quello di un debutto a Cannes. L’anno scorso debuttarono al festival francese, due delle pellicole che avrebbero poi dominato le discussioni cinematografiche fino alla recente Notte degli Oscar, ovvero Elvis di Baz Luhrmann e Top Gun: Maverick con Tom Cruise.

Fra i film ancora “in forse” per Cannes 2023 c’è anche Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. La selezione ufficiale del festival verrà svelata il prossimo 13 aprile.

Nel cast d’Indiana Jones 5, diretto da James Mangold, troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del film è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

