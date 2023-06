A poche ore dall’arrivo in sala negli Stati Uniti, sono online le ultime proiezioni di incasso non proprio rincuoranti per Indiana Jones e il quadrante del destino (Indiana Jones 5), che oggi è arrivato nei cinema italiani.

Il fine settimana d’apertura negli Stati Uniti, stando alle attuali stime, porterà a un incasso di 65 milioni di dollari, ben al di sotto dei 100 milioni di dollari incassati dal capitolo precedente nel 2008. A fine corsa, ricordiamo, il quarto capitolo arrivò a quota $790,6 milioni.

Per il quinto film si tratta di cifre piuttosto basse se si considera il colossale budget di produzione che ammonta a 295 milioni di dollari, spese di promozione escluse.

Grazie ai risultati nel resto del mondo, come riporta Deadline, il film dovrebbe così portare la somma del debutto a 140 milioni di dollari. Il resto dipenderà dalla tenitura e della presenza su un pubblico più giovane, come sottolinea il sito: “I maschi ultra cinquantenni sono quelli che risponderanno con tutta probabilità all’appello, ma qui non parliamo di una proprietà come Star Wars capace di attirare anche i più giovani e parlare al pubblico più vasto“.

Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi.

Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il quadrante del destino) è nelle sale italiane da oggi 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete il nuovo Indiana Jones? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!

Classifiche consigliate