È ufficiale: le riprese disono terminate, come preannunciato qualche giorno fa

A rivelarlo il produttore Frank Marshall, che sui social ha pubblicato un messaggio breve ma decisamente esplicativo. Dopo diversi mesi di riprese in giro per il mondo (Italia compresa), la produzione si era spostata in teatro di posa nel Regno Unito, dove si è appena conclusa.

Tra qualche giorno il film entrerà ufficialmente in post-produzione per più di un anno: la data d’uscita è infatti fissata per il 30 giugno 2023.

Anche il regista James Mangold ha pubblicato un tweet qualche ora fa, anche se più criptico, con un’immagine dal finale dei Predatori dell’Arca perduta:

E così inizia il primo giorno dopo la tempesta…

And so begins the first day after the storm.. pic.twitter.com/nb0jnHIeec — Mangold (@mang0ld) February 27, 2022

Nel cast dell’attesissimo nuovo film troviamo ovviamente Harrison Ford, accanto a Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge e Boyd Holbrook.

Steven Spielberg è stato coinvolto direttamente nella realizzazione di Indiana Jones 5 accanto a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel in qualità di produttore.

