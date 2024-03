In una recente intervista per il podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, John Rhys-Davies ha confermato le storie sul virus intestinale che sul set di Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta mise fuori giochi molti attori e componenti della troupe.

“Persi 10 kg” ha commentato l’attore. “Non so il resto della troupe, ma so solamente che quando Steven […] mi chiese di piegarmi per inquadrare meglio lo sguardo, la feci nella mia djellaba davanti a 200 persone e non mi importava“.

Ha poi aggiunto:

Quello che ricordo è di essermi svegliato in questa camera d’albergo, e che nonostante avessi spostato il letto più volte, una colonnina di formiche continuava a salirmi sul petto per andare chissà dove. E quindi ero nel letto con queste formiche dopo aver vomitato e defecato, avevo 40 di febbre e mi sentivo morire. Stavo morendo di dissenteria o difterite. Poi ricordo il rumore della porta che si apriva e della fiamma della vita che si riaccendeva. In camera entrò la nostra splendida dottoressa australiana, era piegata in due e mi disse: “Oh cielo, John, l’hai preso anche tu. Posso usare il bagno?“. Dio morì in quell’istante, sapevo che non c’era più speranza…volevo morire. Comunque, dopo una gigantesca reidratazione, iniziai a stare meglio. In due giorni avevo perso 10kg e il mio intestino non è più stato lo stesso.

