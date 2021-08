Nel corso di una recente intervista,è tornata a parlare dientrando più nello specifico di come abbia plasmato il suo personaggio Marion.

L’attrice ha parlato di alcuni cambiamenti apportati alla sceneggiatura per rendere Marion un personaggio più complesso. Per quella che doveva essere una scena di seduzione di René Belloq (Paul Freeman), l’attrice chiese al regista Steven Spielberg di operare qualche accorgimento.

Praticamente mi disse: “Se trovi qualcosa di meglio e vuoi mostrarmelo, la giriamo“. Io e Paul [Freeman] pensammo che avrei potuto indossare il vestito in modo da nascondere il coltello preso dal cibo che mi era stato dato. Si trattava quindi di un modo per fuggire, non di seduzione interrotta come doveva essere all’inizio.

Ha poi spiegato che c’era sempre il bisogno di vigilanza costante:

[Gli sceneggiatori] crearono questa donna forte, indipendente e piena di risorse, ma poi per effetto comico e in modo inconscio, finivano per trasformarla in una vera e propria damigella in pericolo. Marion non è il tipo di persona che molla e chiede aiuto, ma una donna che cerca costantemente soluzioni per superare gli ostacoli e aiutare gli altri.