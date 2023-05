Parlando del futuro di Indiana Jones dopo la presentazione a Cannes dell’ultimo film, Kathleen Kennedy ha sottolineato che Harrison Ford è insostituibile.

“È l’ultimo film di Harrison, è così che guardiamo alla saga di Indy” ha commentato la presidente della Lucasfilm durante un’intervista con il podcast Dagobah Dispatch podcast. “Voglio dire, in tutta sincerità, se dovessimo mai fare qualcosa, sarebbe una serie televisiva in futuro, ma non faremo nulla per sostituire Indiana Jones. Questo è quanto“.

Ha poi aggiunto di essere assolutamente contraria all’idea di trovare un altro attore: “Harrison Ford ha lavorato a cinque film ed è un attore così unico che non faremmo mai una cosa del genere, e Steven [Spielberg] è d’accordo“.

La data d’uscita di Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete il nuovo Indiana Jones? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

