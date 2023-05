Si terrà dal 23 giugno al 1 luglio il Taormina Film Festival, che nella sua nuova versione co-diretta da Barrett Wissman e Beatrice Venezia ospiterà alcune importanti premiere internazionali. Tra esse, due pellicole che faranno il loro debutto a breve al Festival di Cannes: Jeanne du Barry con Johnny Depp e Indiana Jones e il quadrante del destino. La proiezione di quest’ultimo vedrà la partecipazione del cast: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies e Mads Mikkelsen dovrebbero essere tutti a Taormina.

Tra gli altri film presentati vi saranno il documentario Little Richard: I Am Everything di Lisa Cortes, A Thounsand and One di A.V. Rockwell, e premiere di film italiani come I peggiori giorni di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, e Lo sposo indeciso di Giorgio Amato. Vi sarà poi una retrospettiva su John Landis, selezionata dallo stesso regista, una rassegna di 25 film della Warner Bros. in occasione del suo centenario e la premiere del corto d’esordio alla regia di Bella Thorne.

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate