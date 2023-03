Indiana Jones: i nuovi set LEGO ispirati a I predatori dell’arca perduta e a L’ultima crociata

In attesa di vedere altro riguardo Indiana Jones e il quadrante del destino, quinto capitolo di Indiana Jones, sono approdate in rete le immagini di alcuni set LEGO ispirati ai capitoli precedenti del franchise, come I predatori dell’acra perduta e L’Ultima crociata.

Potete vedere le immagini dei tre set qua sotto:

Nel cast d’Indiana Jones 5, diretto da James Mangold, troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del film è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Polygon.com