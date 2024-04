Se avete paura dei ragni non leggete questo articolo! Sébastien Vaniček sta per tornare sugli schermi con Infested, un horror che ha come protagonisti proprio i ragni.

Racconta il regista in un’intervista con ComicBook di amare gli insetti e di essersi chiesto perché normalmente le persone ne hanno paura.

Penso che sia cominciato quando ho scoperto Alien da giovane e mi sono domandato: “Ok, sono affascinato da questa creatura. Non so perché ne abbia paura, ma devo capire.” Disegno molto, quindi ho iniziato a disegnare questa creatura e questo xenomorfo per capire, e penso di avere la stessa fascinazione per i ragni perché voglio capire perché le persone ne abbiano paura.

Continua spiegando quindi come è nata l’idea del film:

Io non lo sono [spaventato da loro], ma voglio capire, e penso che sia sempre una questione di forma e che ci sia qualcosa nella forma che disturba le persone, e il parallelismo tra le persone giudicate per ciò che sembrano o da dove provengono era perfetto. Metti delle persone dei sobborghi e dei ragni in un edificio, li intrappoli e inizi a capire che si assomigliano, vengono giudicati per dove provengono e per come sembrano, quindi è stato davvero interessante avere questo parallelismo e penso che sia così che è nato Infested.

Racconta poi che i ragni nel film sono stati realizzati con 50% di riprese dal vero e 50% in CGI:

Non avevo abbastanza soldi per fare questo film, quindi ho un 50/50; il 50% ragni veri e il 50% CGI, e anche alcune delle nostre riprese CGI si basano su ragni veri, quindi è solo un ragno vero che ho filmato e che abbiamo ingrandito, e la sfida era avere… l’idea perfetta era far sì che il CGI si fondesse nel film nel miglior modo possibile perché non avevo soldi, perché è stato realizzato in Francia e perché è il primo film francese sui mostri.

Infested: la trama

La trama ufficiale di Infested recita: Kaleb sta per compiere 30 anni e non si è mai sentito così solo. Sta litigando con sua sorella per un’eredità e ha tagliato i legami con il suo migliore amico. Affascinato dagli animali esotici, trova un ragno velenoso in un negozio e lo porta nel suo appartamento. Ci vuole solo un momento perché il ragno sfugga e si riproduca, trasformando l’intero edificio in una terribile trappola di ragnatele. L’unica opzione per Kaleb e i suoi amici è trovare un modo per uscire e sopravvivere.

