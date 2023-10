In vista di Halloween, un insegnante di una scuola elementare a Miami (l’Academy of Innovative Education) ha assecondato la richiesta degli studenti mostrando all’intera classe Winnie the Pooh – Sangue e miele.

Ingannato dal titolo, come riportato da CBS News Miami, l’insegnante non aveva capito che ai suoi giovani studenti avrebbe mostrato una versione particolarmente sanguinolente con protagonista il celebre orso. Ne sono seguite, come prevedibile, numerose proteste da parte dei genitori.

“Mi sono sentita completamente abbandonata dalla scuola” ha commentato Michelle Diaz, mamma di due gemelli che hanno assistito alla proiezione, accusando l’insegnante di essere stato “negligente”.

Stando a Diaz il film è stato proiettato per 20-30 minuti prima che l’insegnante decidesse di fermarlo. Agli studenti era stato chiesto di scegliere un film, ma “non sta a loro decidere… è il professore che deve assicurarsi del contenuto. Non ha bloccato il film anche dopo che alcuni bambini hanno cominciato a dire che non volevano vederlo“.

La preside della scuola Vera Hirsh ha così commentato l’accaduto:

L’Academy for Innovative Education è stata messa al corrente che una parte di un film horror è stata mostrata agli alunni di quarta elementare il 2 ottobre 2023 che non era adatta alla loro età. L’amministrazione ha prontamente discusso del problema con l’insegnante e ha preso i provvedimenti appropriati per assicurarsi la sicurezza e il benessere degli studenti. Stiamo attivamente monitorando gli studenti e il nostro consulente di salute mentale ha già incontrato alcuni degli studenti che hanno espresso preoccupazione.

Winnie-the-Pooh – Sangue e miele è stato distribuito senza visto censura, il che spiegherebbe perché sia stato preso in considerazione come opzione.

