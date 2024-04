Il production designer di Inside Out 2, Jason Deamer, ha parlato del lavoro dietro la creazione delle nuove emozioni che accompagneranno Riley nella sua crescita: Ansia, Imbarazzo, Ennui e Invidia.

Deamer ha spiegato che le scelte di design dovevano richiamare l’iconicità e la forte identità del primo film e al contempo far sì che le nuove emozioni trasmettessero da subito la loro unica personalità.

“Volevo essere sicuro che rendessimo giustizia alla grande importanza dell’impatto visivo e del design del primo film, rivisitando il mondo di Inside Out con questo secondo capitolo.

ANSIA è arancio, con un design della forma decisamente elettrico – con un ritmo spezzato – sempre teso, tremante. Il bianco dei suoi occhi è sempre visibile, come se fossero sempre spalancati e i suoi capelli, simili a delle piume, tradiscono ogni suo minimo movimento.

IMBARAZZO è rosa, a richiamare il rosato delle guance quando arrossiscono e ha una forma tonda e morbida a enfatizzare la sua diffidenza e timidezza. È un gigante gentile e, per sua sfortuna, questo gli impedisce di nascondersi e mimetizzarsi come vorrebbe, difficile non vederlo.

ENNUI ha la postura e la silhouette di uno spaghetto molle e afflosciato. Raramente qualcosa la interessa abbastanza da farle sollevare la testa.

INVIDIA ha come colore il foglie di tè/blu tè, con una forma a funghetto appena sbucato dal terreno, che la rende visivamente molto più piccola rispetto al resto del cast. Ovviamente, vorrebbe essere più alta e assomigliare di meno a una bambina“.

Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann e uscirà il 14 giugno negli USA, il 19 giugno in Italia.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate