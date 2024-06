In una recente intervista con Comicbook, Maya Hawke ha parlato di Inside Out 2 e di come abbia dato vita ad Ansia.

L’attrice ha ammesso di aver attinto molto dal suo vissuto:

Guarda, ho molta ansia personalmente come la maggior parte delle persone, anche se generalmente non è debilitante. Il personaggio mi ha toccato molto e mi ha dato gli strumenti per capire chela mia ansia intendeva proteggermi. Così mi sono chiesta, quando il cuore batteva all’impazzata, quale fosse il motivo, e ho cercato di dire: “Ok, possiamo lavorare insieme. Magari posso capire perché mi sento così e magari possiamo raggiugnere il nostro scopo senza arrivare a un attacco di panico, preferibilmente“.

Ha poi aggiunto:

A volte l’ansia può rivelarsi in modi molto intensi, anche per momenti di forte sollievo. L’ultima volta che ho avuto un attacco di panico è stata quando temevo che qualcosa sarebbe andata male e invece è andata bene. Ero sollevata, ma è stato tutto davvero intenso. Ho usato molte cose della mia vita per dare forma ad Ansia.

Vi ricordiamo che Inside Out 2 sarà al cinema a partire dal 19 giugno, e in anteprima nazionale in molte sale italiane già dal 18 giugno. Noi lo vedremo in anteprima ad Arcadia Cinema di Melzo!

