Inside Out: il sequel verrà annunciato alla D23 Expo?

La Disney e la Pixar potrebbero essere in procinto di annunciare un sequel di Inside Out durante la D23 Expo, la kermesse ufficiale della Casa di Topolino che si terrà ad Anaheim da oggi a domenica 11 settembre.

Ovviamente, allo stato attuale delle cose, si tratta solo di un rumour proveniente, come segnala Comic Book, da Puck News, la newsletter solitamente molto affidabile dello scooper Matthew Belloni. Puck non riporta dettagli ulteriori se non che Bill Hader e Mindy Kaling non dovrebbero tornare nel team del voice cast originale.

Il primo Inside Out è arrivato nei cinema nel 2015 ottenendo uno strepitoso successo di critica e di pubblico. Costato 175 milioni di dollari, ne ha poi incassati ben 858 in tutto il mondo.

A seguire potete leggere la sinossi della pellicola:

Come tutti noi Riley è guidata dalle sue emozioni: Gioia, Paura, Rabbia, Disgusto e Tristezza. Le emozioni vivono nel centro di controllo che si trova all’interno della sua mente e da lì la guidano nella sua vita quotidiana. Mentre Riley e le sue emozioni cercano di adattarsi alla nuova vita a San Francisco, il centro di controllo è in subbuglio. Gioia, l’emozione principale di Riley, cerca di vedere il lato positivo delle cose ma le altre emozioni non sono d’accordo su come affrontare la vita in una nuova città, in una nuova casa e in una nuova scuola.

Chiaramente, se emergeranno novità in tal senso nel corso della D23 Expo, troverete tutti gli aggiornamenti del caso sulle pagine di BadTaste.

Trovate tutte le informazioni su Inside Out nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un sequel della popolare pellicola della Pixar Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!