Insidious 5: James Wan spiega cosa apprezza della collaborazione con Patrick Wilson

In una recente intervista con THR, James Wan ha parlato di Insidious 5, quinto capitolo della saga horror che questa volta è stato diretto proprio dal protagonista Patrick Wilson.

Il regista ha avuto grandi parole nei confronti dell’attore:

Tutti amiamo Patrick, ho girato un paio di film con quel ragazzo. Sono così emozionato per ciò che sta facendo con Insidious. Una delle cose migliori di quando lavoriamo insieme è che con Patrick non parlo mai del film che stiamo girando sul set. Facciamo i nerd su film come Grosso guaio a Chinatown di John Carpenter e su altri film simili. Patrick mi ricorda un po’ Leigh Whannell, perché non sono attori sbarra qualcos’altro, sono veri e propri registi. Amano al cinema e di conseguenza guardano alla recitazione dal punto di vista dell’effetto finale sullo schermo. Sono sempre emozionato quando persone come Leigh e Patrick vogliono passare dietro la macchina da presa.