Elemental, i capolavori di Ingmar Bergman in un cofanetto, Dampyr, Insidious: La porta Rossa e la versione 4K del capolavoro Disney Biancaneve e i sette nani sono tra le uscite di punta del mercato home video targato Eagle Pictures di ottobre.

Qua sotto trovate tutte le informazioni nel comunicato stampa ufficiale:

IL CAPITOLO FINALE DELLA SAGA HORROR “INSIDIOUS: LA PORTA ROSSA”, IL NUOVO ANIMATION DISNEY-PIXAR “ELEMENTAL”, L’ESCLUSIVO COFANETTO BLU-RAY “BEST OF BERGMAN”, IL PRIMO FILM ANIMATO DISNEY “BIANCANEVE E I SETTE NANI” IN 4K E IL COMIC “DAMPYR” IN HOME VIDEO CON EAGLE PICTURES

Dal 4 ottobre arriva in DVD e Blu-ray “INSIDIOUS: LA PORTA ROSSA”, l’ultimo capitolo della terrificante saga horror che rivede il cast originario riunito. Il quinto film del franchise della famiglia Lambert segna il debutto alla regia dell’attore protagonista Patrick Wilson, mentre tra gli autori ritroviamo James Wan e Leigh Whannell, già acclamati per “Saw – L’Enigmista”.

Dal 18 ottobre in arrivo “ELEMENTAL”, il nuovo lungometraggio targatoDisney-Pixar che sarà edito nei formati DVD, Blu-ray e Blu-ray Steelbook. Un omaggio alla vera storia del regista Peter Sohn per un racconto fatto di famiglia e diversità, che nella versione italiana vede tra i doppiatori Stefano De Martino e per la colonna sonora l’emozionante voce di Mr. Rain.

Sempre dal 18 ottobre, in occasione del 40° anniversario di BIM Distribuzione, disponibile l’esclusivo cofanetto “BEST OF BERGMAN”

dedicato al grande maestro del cinema Ingmar Bergman e contenente quattro dei suoi immortali capolavori, tre dei quali editi per la prima volta nel prestigioso formato Blu-Ray.

Dal 25 ottobre arriva l’imperdibile e spettacolare edizione 4K Ultra HD del primo rivoluzionario lungometraggio animato di Walt Disney “BIANCANEVE E I SETTE NANI”, ricco di contenuti extra tra cui giochi e attività per i più piccoli. Considerato il miglior film d’animazione di tutti i tempi, torna la storia d’amore e di amicizia che continua a far sognare generazione dopo generazione.

Ancora dal 25 ottobre saranno disponibili le edizioni speciali con gadget di “DAMPYR”, la prima trasposizione sul grande schermo del fumetto bestseller di Sergio Bonelli Editore, che racconta la genesi di uno dei suoi personaggi più amati. Il film sarà edito nelle versioni DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD, tutte con all’interno una speciale card da collezione. Inoltre saranno presentate due Combo Limited Edition (DVD+Blu-Ray e 4K Ultra HD+Blu-Ray) che includono all’interno l’imperdibile fumetto.

Imperdibili animazioni, classici intramontabili, horror da brividi e tante edizioni da collezione tra le release Home Video di ottobre targate Eagle Pictures. Dal 4 ottobre arriva in DVD e Blu-ray “INSIDIOUS: LA PORTA ROSSA”, l’ultimo capitolo della terrificante saga horror che, dopo aver spaventato e conquistato il pubblico internazionale nel 2010, rivede il cast originario riunito. Il quinto film del franchise della famiglia Lambert segna il debutto alla regia dell’attore protagonista Patrick Wilson, mentre tra gli autori ritroviamo James Wan e Leigh Whannell, già acclamati per “Saw – L’Enigmista”. Per mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh (Patrick Wilson) e Dalton (Ty Simpkins), ormai in età da college, devono spingersi nell’“Altrove” più a fondo di quanto non abbiano mai fatto, affrontando l’oscuro passato della loro famiglia e una serie di nuovi e inquietanti terrori che si nascondono dietro la porta rossa.

Dal 18 ottobre in arrivo “ELEMENTAL”, il nuovo lungometraggio originale targato Disney-Pixar che sarà edito nei formati DVD, Blu-ray e Blu-ray Steelbook. Presentato in anteprima alla 76° edizione del Festival di Cannes, il film è un omaggio alla vera storia del regista Peter Sohn (“Il viaggio di Arlo”), figlio di immigrati coreani negli Stati Uniti e sposato con una donna americana, che porta sullo schermo un racconto fatto di famiglia e diversità, in cui i confini tra gli esseri umani evaporano e l’amore riesce ad unire tutti nonostante le differenze culturali. “Elemental” è ambientato a Element City, popolata da cittadini appartenenti ai 4 elementi essenziali, ovvero fuoco, acqua, terra e aria. Ember è una giovane donna tenace, brillante e impetuosa la cui improvvisa amicizia con Wade, un ragazzo spiritoso, accomodante e ipersensibile, finisce per scardinare le certezze e i punti di riferimento del mondo in cui vivono. Tra le voci italiane troviamo Stefano De Martino che interpreta Wade e l’emozionante voce Mr. Rain che porta invece in scena il brano Per sempre ci sarò.

Sempre dal 18 ottobre, in occasione del 40° anniversario di BIM Distribuzione, sarà disponibile l’esclusivo cofanetto “BEST OF BERGMAN” dedicato al grande maestro del cinema Ingmar Bergman e contenente quattro dei suoi magnifici capolavori. Oltre all’immortale “Il settimo sigillo” (1957) saranno, infatti, editi per la prima volta nel prestigioso formato Blu-Ray “Il posto delle fragole” (1957), “Persona” (1966) e “Scene da un matrimonio” (1973): un’occasione imperdibile per scoprire e riscoprire la filmografia di un regista cult e fruire delle sue opere in una versione in alta definizione tutta da collezionare.

Dal 25 ottobre in uscita l’imperdibile e spettacolare edizione 4K Ultra HD del primo rivoluzionario lungometraggio animato di Walt Disney “BIANCANEVE E I SETTE NANI” (1937), arricchito da tanti contenuti extra (sul disco Blu-ray) tra cui giochi e attività per i più piccini. Basato sull’omonima fiaba dei fratelli Grimm, “Biancaneve e i sette nani” è il primo lungometraggio d’animazione ad essere stato girato completamente a colori ed è considerato il miglior film animato di tutti i tempi. Un’intramontabile e appassionante storia d’amore e di amicizia che continua a far sognare anche oggi piccoli e grandi spettatori generazione dopo generazione. Tanto bella quanto gentile, la principessa Biancaneve conquista il cuore dei Sette Nani, il cui aiuto sarà fondamentale per trionfare sui piani malvagi della regina cattiva.

Ancora dal 25 ottobre disponibili le edizioni speciali di “DAMPYR”, la prima trasposizione sul grande schermo del fumetto bestseller di Sergio Bonelli Editore, che racconta la genesi di uno dei suoi personaggi più amati. Il film sarà edito nelle versioni DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD, tutte con all’interno una speciale card da collezione. Inoltre saranno presentate due Combo Limited Edition (DVD+Blu-Ray e 4K Ultra HD+Blu-Ray) che includono all’interno l’imperdibile fumetto. “Dampyr” è un vampire-movie che ha inaugurato il primo universo cinematico made in Italy: dietro la macchina da presa troviamo Riccardo Chemello, al suo debutto in un lungometraggio per il grande schermo. Il film è incentrato sulla storia di Dampyr, pubblicata nel 2000 sui primi due albi della serie a fumetti, ambientati durante la guerra dei Balcani, nei primi anni Novanta, e segue le vicende di Harlan. Perseguitato da orribili incubi, Harlan sbarca il lunario fingendosi un Dampyr (nella mitologia slava, un essere mezzo umano e mezzo vampiro) capace di liberare i villaggi da quelle che i superstiziosi abitanti ritengono ingenuamente terribili maledizioni legate al mondo dei vampiri. Ma quando viene convocato dai soldati attaccati da creature assetate di sangue, Harlan scopre la verità: lui è davvero un Dampyr. Mentre cerca di affrontare un terribile “Maestro della Notte”, Harlan dovrà imparare a gestire i suoi poteri e scoprire le sue origini. Ad accompagnarlo una vampira rinnegata e un soldato in cerca di vendetta.

Classifiche consigliate