Le scene d’Interstellar in cui il buco nero Gargantua diventa un effettivo co-protagonista della pellicola di Christopher Nolan sono fra le più emozionanti della pellicola arrivata nelle sale nel 2014.

Il film vede il fisico teorico statunitense Kip Thorne, insignito col premio Nobel nel 2017, ha lavorato come produttore esecutivo e consulente scientifico della pellicola e, stando a quanto rivelato di recente da Christopher Nolan in un talk tenutosi al BFI, proprio grazie alla consulenza dello scienziato il design di Gargantua risulta ancora accurato nonostante gli anni trascorsi dall’uscita d’Interstellar.

Durante l’incontro con Christopher Nolan organizzato dal BFI, parlando del buco nero d’Interstellar il regista ha spiegato:

Kip Thorne ha insistito nel voler parlare con gli specialisti degli effetti visivi riguardo al buco nero. Ero un po’ preoccupato per questo perché in definitiva, quando realizzi un film, vuoi qualcosa che abbia un aspetto figo. Non importa davvero se è scientificamente accurato. Ma quello che Kip aveva capito, lui aveva tutte le equazioni che definivano come l’effetto gravitazionale del buco nero avrebbe influenzato la luce e come sarebbe dovuto apparire il tutto. Aveva solo bisogno della potenza di calcolo della nostra squadra di effetti visivi per renderizzarlo.

Ha lavorato molto da vicino con Paul Franklin, il nostro supervisore degli effetti visivi, e insieme hanno creato questa immagine incredibilmente realistica di un buco nero. Hanno effettivamente pubblicato alcuni articoli scientifici congiunti a riguardo. E poi, alcuni anni dopo, sono riusciti effettivamente a fotografare un buco nero nella vita reale.

Era sulla prima pagina del New York Times e l’ho guardato e ho chiamato Kip e gli ho detto “Beh, immagino che tu avessi ragione. Sono molto contento di vedere che avevi ragione e che il nostro buco nero regge ancora”. Tutto era basato assolutamente sulla vera scienza.