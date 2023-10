Interstellar di Christopher Nolan usciva dieci anni fa. Ora, in un’intervista con Variety, il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema – che di frequente collabora con Nolan – racconta come è stato realizzato il look del film. Sottolinea innanzitutto, come già sappiamo dopo Oppenheimer, che il regista preferisce di gran lunga trovare posti reali rispetto al ricreare tutto da zero.

Abbiamo piantato mais e messo polvere nell’aria, cosa che fa sparire il verde brillante. Le nuvole basse e i cieli drammatici dell’Alberta erano lì quando giravamo.

Racconta poi come sono state girate le scene del pianeta ghiacciato.

Le scene del pianeta ghiacciato sono state girate in Islanda, che è un posto desolato con un grande lago sommerso per miglia in tutte le direzioni, fatto di ghiaccio sciolto. Gli elementi lì sono molto difficili, basici e puri. Abbiamo portato una navicella spaziale e girato in un posto in cui normalmente non potresti girare. È stato molto bello.

Nel ricco cast di Interstellar troviamo Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Matt Damon, Michael Caine e molti altri.

