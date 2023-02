Io sono leggenda 2 si baserà sul finale alternativo del primo film e sarà ispirato a The Last of Us

Come vi abbiamo detto qualche istante fa, Akiva Goldsman ha siglato un accordo fra la sua casa di produzione e la Warner e i primi progetti a cui si dedicherà saranno Io sono leggenda 2 e Constantine 2 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In Io sono leggenda 2 troveremo Michael B. Jordan ma anche Will Smith col suo Robert Neville personaggio che, nella pellicola campione d’incassi del 2007, usciva di scena con il classico, eroico sacrificio che gli costava la vita. Un epilogo profondamente differente da quello del romanzo di Richard Matheson dal quale il film ha sostanzialmente ripreso solo l’assunto narrativo di partenza.

Lo sceneggiatore Akiva Goldsman spiega che il ritorno di Robert Neville sarà possibile perché il sequel si baserà sul finale alternativo del lungometraggio, quello presente nell’edizione home video – che potete trovare su YouTube anche comparato all’epilogo visto nel montaggio cinematografico – e che il progetto risentirà anche delle ispirazioni originate da The Last of Us.

Comincerà qualche decennio dopo il primo. Personalmente sono ossessionato da The Last of Us, dove vediamo il mondo subito dopo l’apocalisse, ma anche dopo, con un salto narrativo di 20, 30 anni. In cui vedi come la natura, la Terra ha ripreso possesso del mondo e c’è qualcosa di bello nel rispondere alla domanda “Cosa accade quando gli esseri umani smettono di essere i principali inquilini del pianeta?”. Una risposta che, visivamente, si rifletterà principalmente a New York. Non so se li vedremo scalare l’Empire State Building, ma le possibilità sono infinite. Ci ricollegheremo principalmente al libro di Matheson e al finale alternativo, più che a quello cinematografico. Matheson nel suo libro spiegava come il tempo del genere umano come specie dominante sulla Terra era giunto al termine. È un aspetto molto interessante da esplorare, ci sarà un po’ più di fedeltà al testo originale.