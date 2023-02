Constantine 2, il film con Keanu Reeves si farà anche grazie al successo di John Wick

A quanto pare, avevamo fatto bene a non riportare il rumour che vedeva Constantine 2 come non più nei piani della Warner Bros. A riprova di ciò, in aggiunta alla già segnalata smentita di cui vi abbiamo parlato qui, arrivano adesso le dichiarazioni dello sceneggiatore Akiva Goldsman pubblicate da Deadline in un pezzo incentrato sull’accordo di prelazione che la sua compagnia di produzione, la Weed Road, ha siglato proprio con la Warner.

Parlando dei progetti più caldi che ha in cantiere con la major, Constantine 2 e Io sono leggenda 2, Goldsman spiega:

Cominceremo con due progetti che sono molto divertenti e decisamente in linea con la Warner: il sequel di Io sono leggenda con Will Smith e Michael B. Jordan e Constantine 2 con Keanu Reeves che verrà diretto da Francis Lawrence. Lo stiamo facendo con JJ Abrams e Francis, Keanu ed io siamo molto addentrati nel processo di story breaking.

Il processo di “story breaking” è quello in cui si studia come fornire una vera e propria ossatura progettuale a una sceneggiatura, mappando la storia alla base e fornendo alla medesima una struttura – generalmente in tre atti – con eventi delineati e logicamente interconnessi fra di loro.

Parlando di questa seconda volta di Keanu Reeves nei panni di John Constantine, personaggio che ha interpretato per la prima volta nel “lontano” 2005, aggiunge poi che tutti i meriti per la realizzazione del seguito vanno riconosciuti proprio all’attore e all’operazione di “lobbismo” privato e pubblico fatto con la Warner. Un’operazione che, senza ombra di dubbio, è stata anche resa più forte e solida grazie all’incredibile successo della saga di John Wick che ha ulteriormente cementato lo star power e il peso contrattuale di Keanu Reeves:

È un merito che va riconosciuto a Keanu che non ha mai smesso di ripetere “È questo il personaggio che voglio tornare a interpretare”. L’ha detto talmente tante volte che, alla fine, ha fatto presa.

La nuova pellicola, spiega Goldsman, espanderà le tematiche introdotte dal primo film circa il mantenere eretta la barriera di demarcazione esistente fra la dimensione terrestre e quella delle creature demoniache esistenti dall’altro lato della suddetta barricata.

Il personaggio è molto nelle corde di Keanu e molto in linea col modo in cui lui e Francis intendono il mondo del bene e del male, di questa dimensione autentica e noir in cui c’è un mondo di bene e male che coesiste molto da vicino con il nostro. Oltre a ciò, stiamo ancora scoprendo il tutto mentre sto scrivendo la sceneggiatura.

