Constantine 2: il sequel con Keanu Reeves è ancora nei piani della Warner

Nelle ultime ore è circolato un rumour riguardante Constantine 2, il sequel con Keanu Reeves della popolare pellicola del 2005 diretta da Francis Lawrence, che abbiamo preferito non riportare. Secondo questa voce, la Warner aveva deciso di cancellare la pellicola annunciata, inizialmente, lo scorso settembre del 2022.

Entertainment Weekly è però voluto andare alla fonte interpellando direttamente lo studio per cercare di capire meglio la situazione.

Ebbene, un portavoce della compagnia ha specificato che il progetto non è stato in alcun modo accantonato e che rientra ancora nei piani della major. Il rumour di cui sopra era stato agevolato dal fatto che la settimana scorsa, quando Peter Safran e James Gunn hanno svelato i primi progetti in arrivo dai DC Studios (ECCO TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE), Constantine 2 non veniva menzionato. Pare quindi che a prescindere da questo, Keanu Reeves potrebbe davvero tornare nei panni del protagonista di Hellblazer.

Certo non si sa ancora come e quando.

Curiosamente, una manciata di giorni fa, proprio Keanu Reeves aveva spiegato di aver convinto la Warner a prendere in esame l’idea di produrre Constantine 2 dopo aver tormentato per anni lo studio sia privatamente che pubblicamente nel corso di svariati incontri con la stampa. La star, che ritroveremo a breve in John Wick 4, aveva anche puntualizzato che non c’è ancora nulla di certo sul sequel aggiungendo che:

È eccitante. È come un campo di gioco all’aria aperta in cui – spero tanto – potremo preparare una succosa pietanza e giocare per poter poi presentare il pasto che abbiamo preparato. Spero davvero di poterlo fare. Non sai mai come vanno queste cose, ma farò davvero del mio meglio per cercare di realizzare questo sogno.

