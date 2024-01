Io sono nessuno (Nobody), pellicola action del 2021 diretta da Ilya Naishuller con protagonista Bob Odenkirk, avrà un sequel.

Nel film l’attore interpreta Hutch Mansell, un padre e un marito sottovalutato da tutti. Una notte, mentre due ladri si intrufolano nella sua casa, l’uomo rifiuta di reagire per evitare un’escalation di violenza. Questo non fa che aumentare la disistima degli altri nei suoi confronti. Fino a quando un giorno Hutch non esplode…

Connie Nielsen, che nel primo film interpreta Becca, la moglie del protagonista, ha condiviso con Screen Rant la sua opinione sulla co-star e sul nuovo progetto:

Chi non ama Bob? Bob è così divertente e dolce e ha un’energia incredibile. Lo adoro. Quel ragazzo è così grandioso. E in cima tutto hai di nuovo questa famiglia. Sono una persona di famiglia e adoro rappresentare le tensioni all’interno di una famiglia; le tensioni naturali, ma anche la dolcezza che sottende l’amore che lega tutte queste persone insieme. Questa è una grande famiglia. È una bellissima storia alla quale non vedo l’ora di tornare, sicuramente.

Ancora non si conosce una data di inizio riprese per Io sono nessuno 2.

