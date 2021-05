Nell’ultimo episodio del podcast At Home With The Creative Coalition,è tornato a parlare del primo film di

Ecco le parole del volto dell’agente Coulson:

Dall’esatto momento in cui ho visto che Jon Favreau avrebbe diretto il film con Robert Dwney Jr. nei panni del personaggio, con Gwenyth [Paltrow] e Jeff Bridges, ho saputo che se Robert fosse arrivato sul set dimostrando il talento che speravamo riuscisse a incanalare verso il ruolo, alla luce di… insomma, i suoi problemi di dipendenza, ci avrebbe regalato la migliore interpretazione in assoluto. E così è stato.

Dopo la sua dipartita per mano di Loki in Avengers di Joss Whedon, l’agente Coulson ha avuto una serie tutta sua con Agents of S.H.I.E.L.D. ed è tornato nell’Universo Cinematografico Marvel per un breve ruolo in Captain Marvel.

