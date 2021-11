Una Mercedes accosta a tutta velocità con una ragazza che fa la hula-hoop sul cruscotto e un uomo enorme ricoperto di tatuaggi con una barba lunga, occhiali stravaganti, e un cappello – il braccio destro di Robert Downey Jr, Jimmy Rich – ne spunta fuori, accingendosi ad aprire lo sportello posteriore.

Nel libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, il produttore associato diJeremy Latcham ha parlato del provino diche lasciò a bocca aperta tutta la troupe:

Robert Downey Jr. con un abito viola e una sciarpa gigante uscì da quell’auto:

Si porta la sciarpa sopra la spalla e dice: “Giovanotto, da che parte il reparto trucco?“. Pensai: “Porca me*da, cosa ho appena visto?“.

Dopo esser passato al reparto trucco, Downey fece il suo provino: era la prima volta che ne faceva uno sin dal biopic Chaplin del 1992, perciò si impegnò particolarmente per lasciare il segno:

Gira un ciak e tutta la troupe scoppia in applauso. Boom! È arrivato Tony Stark.

A seguire vi proponiamo lo screen test dell’attore per il film di Jon Favreau:

